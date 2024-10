Buon compleanno Nik Spatari, il fondatore del Musaba avrebbe compiuto oggi 92 anni

Nik Spatari oggi avrebbe compiuto 92 anni.

Il fondatore del Parco Museale Santa Barbara di Mammola si è spento lo scorso 25 agosto lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della cultura e della comunità calabrese.

La vita di Nik Spatari

Pittore, scultore ed architetto nato a Mammola il 16 aprile 1929, Nicodemo Spatari, meglio noto come Nik, ha vissuto una vita all’insegna dell’amore per l’arte e la propria terra. Allievo di Picasso e Le Corbusier e creatore di magnifiche opere, sarà sempre ricordato come uno dei più grandi artisti mai esistiti della Calabria.

Il suo cammino è indissolubilmente intrecciato a quello della compagna olandese che per lui ha lasciato Amsterdam ed ha viaggiato su e giù per l’Italia fino al cuore dell’Aspromonte. È proprio Hiske Maas che, ancora oggi, continua ad occuparsi della sua eredità, unica al mondo: il museo che insieme hanno progettato, fondato e mandato avanti negli ultimi 50 anni.

Giovani, emancipati, con un’esperienza internazionale in ambito artistico, Nik e Hiske si sono rifugiati in un paesino di poche anime in provincia di Reggio Calabria nel 1969 dando vita ad un monumentale Parco che oggi raccoglie artisti da tutto il mondo.

Leggi anche

La Creazione del Musaba

Esattamente come accade a tantissimi calabresi emigrati altrove, Nik in Calabria è voluto prepotentemente portare per portarvi la novità, la rivoluzione che hanno dato vita al Musaba.

Un’impresa per promuovere l’attività di una Regione troppo spesso condannata a causa dei pregiudizi. È così che insieme ad Hiske, che ha definito il trasferimento in terra nostrana come “una rivelazione, una sfida a lasciare tutto”, hanno dato vita all’unico museo all’aperto della regione, uno dei pochi in Europa che è anche laboratorio di sperimentazione artistica e di tutela del paesaggio.

Di recente il Musaba è entrato a pieno titolo nel Sistema Museale Nazionale, unico parco museo di 7 ettari perfetto connubio tra passato e presente.

Leggi anche

Qui una video intervista di qualche anno fa ai due fondatore del Parco Museale Santa Barbara

[custom_video numerazione=”1″ /]