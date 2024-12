Buon compleanno Papa Francesco: gli auguri del CNA Reggio Calabria

Ad un mese di distanza dall’udienza papale dedicata alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, il direttore del CNA Reggio Calabria, Alessandro Laganá, insieme a tutti gli associati, porge i più sentiti auguri a Papa Francesco per il suo compleanno.

Natoil 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, in Argentina, compie oggi 88 anni. La sua vita e il suo pontificato sono un esempio di umiltà, dedizione e attenzione verso i più deboli e verso le realtà che rappresentano l’autentico valore del lavoro umano.

“A nome di tutta la nostra comunità artigiana e imprenditoriale, desideriamo augurare al Santo Padre un compleanno ricco di serenità e benedizioni. La sua attenzione verso l’artigianato e il valore del lavoro umano ci riempie di orgoglio e responsabilità”, ha dichiarato Alessandro Laganá, direttore CNA Reggio Calabria.

Le parole di Papa Francesco sull’artigianato

Nell’udienza del mese scorso, Papa Francesco aveva sottolineato l’importanza dell’artigianato come espressione autentica del lavoro umano:

“L’artigianato mi è molto caro perché esprime bene il valore del lavoro umano. Quando creiamo con le nostre mani, nello stesso tempo attiviamo la testa e i piedi: il fare è sempre frutto di un pensiero e di un movimento verso gli altri”.

Il Santo Padre aveva inoltre elogiato l’artigianato come “un elogio alla creatività”, evidenziando come l’artigiano sappia scorgere nella materia inerte una forma che altri non riescono a vedere, divenendo così “collaboratore dell’opera creatrice di Dio”.

Un invito a dare senso all’attività umana

Le parole del Papa continuano a risuonare tra gli artigiani del CNA Reggio Calabria, che accolgono con gioia l’invito a “ridare senso all’attività umana e a metterla al servizio di progetti di promozione del bene comune”.

“Le sue parole rappresentano un faro per chi, come noi, lavora ogni giorno con dedizione, consapevoli che ciò che realizziamo è frutto della nostra storia, dei sacrifici dei nostri genitori e delle generazioni che ci hanno preceduto”, ha concluso Alessandro Laganá.

Da Reggio Calabria e da tutti i membri del CNA, un caloroso augurio a Papa Francesco: buon compleanno, Santo Padre!