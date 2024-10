Buon compleanno Rocco Musolino, voce storica della Reggina

Con oltre 1200 radiocronache realizzate, Musolino ha girato l'Italia in lungo ed in largo in compagnia della sua amata Reggina e l'ha accompagnata dalla Serie A alla Serie D

La voce storica che racconta da più di 35 anni le vicende della Reggina compie oggi gli anni. Si tratta ovviamente di Rocco Musolino, il “cantore radiofonico” delle gesta della mitica squadra amaranto.

Con oltre 1200 radiocronache realizzate, Musolino ha girato l’Italia in lungo ed in largo in compagnia della sua amata Reggina e l’ha accompagnata in tutte le categorie, dalla Serie A alla Serie D.

La storia della Reggina è fatta senz’altro da giocatori, presidenti, allenatori e tifosi. Ma se c’è una persona che ne fa di certo parte si tratta del radiocronista che i reggini conoscono ed amano.

Buon compleanno Rocco!

