Sinonimo di amore, sinonimo di Reggina. Poche stagioni fa Rocco Musolino faceva cifra tonda e festeggiava le 1000 radiocronache della Reggina, il dato si è rapidamente aggiornato. Ieri, in occasione della gara con la Sicula Leonzio, il giornalista di Antenna Febea ha raggiunto quota 1200.

In 35 anni di carriera, Musolino è stato e continua ad essere la voce dei tifosi, il portabandiera dell’orgoglio e identità amaranto, passione che ha camminato in tutti gli stadi d’Italia (dai polverosi della serie D all’Olimpico e San Siro) in compagnia di una estrema professionalità. Per le battaglie del passato e per quelle che lo attendono in futuro, Musolino ha ricevuto un premio dalla società amaranto.