Una voce, un colore. Rocco Musolino premiato per le 1200 ‘battaglie’ amaranto
Dopo 35 anni di carriera la voce dei tifosi amaranto taglia il traguardo delle 1200 radiocronache: premio dalla società in occasione della gara con la Sicula Leonzio
11 Dicembre 2017 - 10:36 | di Vincenzo Comi
Sinonimo di amore, sinonimo di Reggina. Poche stagioni fa Rocco Musolino faceva cifra tonda e festeggiava le 1000 radiocronache della Reggina, il dato si è rapidamente aggiornato. Ieri, in occasione della gara con la Sicula Leonzio, il giornalista di Antenna Febea ha raggiunto quota 1200.
In 35 anni di carriera, Musolino è stato e continua ad essere la voce dei tifosi, il portabandiera dell’orgoglio e identità amaranto, passione che ha camminato in tutti gli stadi d’Italia (dai polverosi della serie D all’Olimpico e San Siro) in compagnia di una estrema professionalità. Per le battaglie del passato e per quelle che lo attendono in futuro, Musolino ha ricevuto un premio dalla società amaranto.
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