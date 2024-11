Buon test precampionato per la Vis a Catanzaro.

Il PalaGiovino di Catanzaro ha ospitato nel tardo pomeriggio di ieri un’interessante amichevole precampionato della Vis contro i locali dell’Assitur Planet. Al cospetto di una compagine di categoria superiore i reggini di coach D’Arrigo non hanno sfigurato, tenendo testa per buoni tratti del match ai quotati avversari, apparsi già in forma campionato. 81-69 il punteggio finale per gli uomini di coach Tunno che, nell’occasione, hanno dovuto fare a meno di Yande Fall in non perfette condizioni fisiche e praticamente anche di Davide Naso, uscito dal campo claudicante dopo appena un minuto di gioco a seguito di uno scontro fortuito con Zampogna.Tre triple consecutive di Carpanzano, sul finire del terzo quarto, hanno scavato il solco decisivo fra le due squadre (62-44 al 28mo) che la Vis, appesantita dai carichi di lavoro della preparazione, non è riuscita a colmare nell’ultima frazione di gioco. I bianco/amaranto hanno comunque fatto vedere buone cose sia in fase difensiva che offensiva, con un Warwick (25 punti per la guardia inglese, top scorer dell’incontro) a tratti dilagante e già pronto per l’avvio di stagione.All’inizio del campionato mancano ancora 2 settimane (esordio al PalaBotteghelle il 5 ottobre contro Ragusa) ma i reggini hanno dimostrato di essere sulla strada giusta per farsi trovare pronti all’appuntamento, con ancora grandi margini di miglioramento.Questo il tabellino della gara:Planet Catanzaro – Vis Reggio Calabria 81-69(22-13, 46-36, 66-50)Planet: Carpanzano 13, Battaglia 15, Naso, An. Scuderi 13, Sereni 19, Ippolito 14, Zofrea 2, Morici 5, Fratto N.E., Al. Scuderi N.E.Vis: Zampogna, Grasso 7, Carnazza 13, Warwick 25, Pellegrino Yasakov 12, Tramontana 6, Barrile 2, Viglianisi 4, Di Dio N.E. website click here