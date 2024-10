Bussetti agli Studenti del Sud: “Vi dovete impegnare forte. Più fondi? No, più impegno e sacrifici” – VIDEO

Afragola (Napoli), 8 febbraio 2019. A precisa domanda del giornalista Maurizio Carbone, ai microfoni di NanoTV su come recuperare il gap strutturale degli edifici scolastici il ministro in quota leghista dichiara:

Con un pizzico di superiorità ed arroganza, dall’aria un pò altezzosa, il Ministro Marco Bussetti risponde così, prima dell’incontro con gli studenti di Afragola, alunni della scuola “Angelo Mozzillo”.

Ci chiediamo come possa il Ministro Marco Bussetti, originario di Gallarate, uno dei comuni più ricchi del Varesotto, esprimersi con così tanta superbia, prima di parlare ai giovani del sud desiderosi (forse più di tanti altri) di affacciarsi al più presto al mondo del lavoro. Se da un lato Bussetti ignora le difficoltà in cui versano gli edifici scolastici del sud, tuttavia riconosce almeno le eccellenze che nascono al sud nonchè le realtà virtuose e nel pomeriggio di ieri il Miur ha diffuso un comunicato:

“Non vi servono solo più fondi, dovete anche credere di più in voi stessi. Nelle vostre eccellenze. Gli istituti che ho visitato oggi dimostrano come l’impegno delle comunità, di dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie insieme, possa produrre risultati straordinari. Saremo vicini alle istituzioni scolastiche e alle realtà formative del Sud. Ma occorre che tutte le istituzioni del territorio facciano la loro parte. Ci vogliono impegno, lavoro, sacrificio e bisogna credere molto in quello che si fa”, prosegue il Ministro, con riferimento anche all’esempio positivo delle scuole dove si è recato stamattina che, seppur collocate in territori difficili, riescono a incidere positivamente sulla vita dei loro alunni.