C silver: Botteghelle corsara a Crotone

Nella 9^ giornata di andata del campionato di serie C Silver la Botteghelle Basket travolge a domicilio la New Team 2000 Basket Crotone e cala il tris. Il punteggio (54-83) dice tutto sull’andamento del match : partita mai in discussione al PalaKrò, dove i ragazzi di coach D’agostino, privi di Canale, Catanoso, Panzera, Pandolfi e con capitan Pensabene a mezzo servizio, hanno condotto le danze fin dall’inizio, imprimendo da subito il loro ritmo e il loro gioco. Partenza sprint per i reggini che già nel primo quarto scavano un divario consistente ( +14) ; il gap aumenta nei secondi dieci minuti fino ad arrivare al +28 dell’intervallo lungo. Nel secondo tempo continua il monologo biancoblu con i pitagorici che non oppongono molta resistenza, la partita è saldamente in mano a Pensabene e compagni, coach D’Agostino manda così in campo anche chi di solito trova meno spazio concedendo minuti preziosi a Totino che ripaga ampiamente la fiducia del tecnico e ai giovanissimi Cimino, Rogolino, Faraci (a referto con 4 punti ) e Caridi con quest’ultimo che bagna l’ esordio nel massimo torneo regionale con una tripla che mette il punto esclamativo sulla perentoria vittoria della Botteghelle.

Con questo successo la Botteghelle sale a quota 12 in classifica e approfitta del turno di riposo della Virtus Cz per collocarsi al terzo posto in solitaria. Nel penultimo turno del girone di andata, sabato 5 dicembre, i biancoblu ospiteranno la Ega Basket Ymca Siderno. Palla a due alle ore 18.

DICHIARAZIONI POST GARA DI COACH D’AGOSTINO: “ Il risultato parla chiaro, siamo partiti molto forte riuscendo ad attaccare in maniera efficace sia la loro difesa a zona sia quella a uomo e segnando sia da fuori e sia da sotto, arginando molto bene i loro uomini più pericolosi. Sono soddisfatto ancora una volta del lavoro svolto da tutti i miei ragazzi ma soprattutto sono molto contento di aver potuto dare spazio a chi di solito ne trova meno”.

New Team 2000 Basket Crotone – Botteghelle Basket 54 – 83 ( 13-27, 24-52, 39-71)

New Team 2000 Basket Crotone: Lio 4, Scalise 2, Trapasso, Torromino 2, Castro Batista 13, Di Vico 12, Federico, Riganello L. 3, Riganello A. 2, Dell’ Uomo 10, Zagami 6, Gemelli n.e. Coach: Ugo Maeran

Botteghelle Basket : Faraci 4, Cuzzola 22, Caridi 3, Pellicano’ 2, Scordino 13, Vazzana 3, Totino 7, La Russa 6, Cimino, Nucera 5, Rogolino , Pensabene 18. Coach: Seby D’Agostino – Ass.: Roberto Gurzi

Arbitri: Micino e Loccisano