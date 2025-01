Redel Viola, Cadeo post Antoniana: ‘Voglio sempre il gioco visto nel break decisivo’

Coach Cadeo è rimasto abbastanza soddisfatto per la vittoria casalinga ottenuta contro l’Antoniana al PalaCalafiore. L’allenatore, come spesso accade, ha trovato degli elementi sui quali continuare a lavorare per migliorare in vista soprattutto della seconda fase che attende i neroarancio dopo la conclusione della regular season (in calce all’articolo il calendario delle ultime tre giornate).

L’analisi del match

“Si trattava di una partita particolare contro l’Antoniana. Abbiamo iniziato col giusto atteggiamento, poi ci siamo rilassati ed abbiamo perso di intensità in difesa. In attacco abbiamo palleggiato ed eseguito troppo. Quando praticavamo ciò che proviamo in allenamento trovavamo delle buone soluzioni, aldilà del canestro o no. Quando si trova un tiro libero con ritmo è una buona cosa. Siamo riusciti di nuovo ad eseguire alcuni minuti come volevo ed abbiamo fatto il break decisivo“.

Il gioco visto contro l’Antoniana

“Questa squadra quando gioca di insieme esprime il meglio, soprattutto nella fase difensiva. Oltre ad aver creato dei buoni tiri, abbiamo rinunciato a dei tiri per favorire l’altro compagno. Ci manca il passaggio successivo. Abbiamo fatto dei buoni tiri in ritmo, ma non sempre siamo andati in rimbalzo. Quando la palla è in volo, si gioca”.

La prestazione di Ani

“Ani non è entrato con la giusta attenzione, con i falli commessi si è fatto condizionare questa situazione è pesata un po’”.

Il prossimo match contro la Basket School Messina

"A Messina giocheremo per conquistare i due punti per la seconda fase. Non credo la Viola debba trovare ulteriore forza rispetto a quello che possiede già adesso".

Le ultime tre giornate di regular season

Basket School Messina – Redel Viola Reggio Calabria 26/1/2025;

Redel Viola Reggio Calabria – Catanzaro 29/1/2025;

Matera – Redel Viola Reggio Calabria 2/2/2025.