La Redel Viola stende l’indomita Antoniana al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la diciannovesima giornata di Serie B Divison H 2024/2025, tra le mura amiche, l’Antoniana. Due squadre dal percorso diverso in campionato. Il primo quarto è stato dai due volti, un iniziale allungo della capolista, raggiunta e superata dagli ospiti. Nella seconda frazione di gioco è continuato l’equilibrio tra le due compagine molto agguerrite e pronte su ogni palla. Terzo quarto targato Simonetti, il giocatore neroarancio si è fatto valere, la Viola ha guadagnato 11 punti di vantaggio sugli ospiti prima dell’ultima frazione. Nell’ultimo quarto la Viola ha giocato d’astuzia e ha dosato meglio le ultime energie a disposizione conquistando due punti importanti in vista della seconda fase.

PRIMO QUARTO

Si inizia con diversi errori da parte delle due compagini. Simonetti guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Bolis segna e subisce fallo, ma non trasforma il supplementare. Ad Idiaru risponde Vranjes (4-4). Canestro di Fernandez. Ivanaj per il +4 neroarancio. Fernandez subisce fallo, uno su due ai liberi. Simonetti per il +7 della Viola. Festinese chiama Time Out. Idiaru per il 13 a 4. Ivanaj dalla lunga distanza. Fiorillo dalla lunetta, due su due. Bolis da sotto. Festinese dalla lunetta, due su due ai liberi. Guaita per il -3 degli ospiti. Coach Cadeo chiama Time Out. Festinese segna e guadagna un supplementare, trasforma il libero che valer il pareggio. Guaita per il +2, risponde Cessel (18-18). Festinese dalla lunetta, uno su due ai liberi. Fiorillo, uno su due ai liberi. Si chiude il primo quarto sul 18 a 20.

SECONDO QUARTO

Paulinus per il 20 a 20. Bisceglie per i campani. Paulinus per il nuovo pareggio. Bisceglie per gli ospiti. Festinese, uno su due ai liberi. Paulinus in sospensione per il -1 della Viola. Simonetti, uno su due. Vranjes per l’Antoniana. Vranjes dalla lunetta, uno su due. Fernandez da sotto. Ivanaj dalla lunga distanza (30-28). Vranjes per il 30 pari. Paulinus per i neroarancio. Ancora Paulinus per padroni di casa. Vranjes per gli ospiti. Festinese, due su due ai liberi. Paulinus subisce fallo, uno su due dalla lunetta. Si va all’intervallo lungo sul 35 a 34 per la Redel.

TERZO QUARTO

Chirico per il +1 dei campani. Simonetti per il 37 a 36. Festinese, due su due ai liberi. A Simonetti risponde Vranjes. Fernandez, due su due ai liberi. A Festinese risponde Cessel. Ivanaj in penetrazione. Diversi errori per le due squadre. Il pubblico del PalaCalafiore incita i propri beniamini. Guaita dalla lunetta, due su due. Simonetti, due su due ai liberi. Simonetti segna dalla luna distanza (50-44). Ancora Simonetti realizza e subisce fallo. Coach Festinese chiama Time Out. Simonetti trasforma il libero a sua disposizione. Fernandez, due su due ai liberi. A Vranjes risponde Cessel. Vranjes subisce fallo, dalla lunetta fa uno su due. Idiaru allo scadere per il 58 a 47.

ULTIMO QUARTO

Bisceglie subisce fallo, uno su due dalla lunetta. Paulinus dalla lunetta, due su due liberi. Vranjes, due su due ai liberi. Vranjes per il -7, dopo diversi errori della Viola. Fiorillo da tre, risponde Cessel con un tiro ravvicinato (62-56). Vranjes per il -4. Coach Cadeo chiama Time Out. Ani dalla lunetta, uno su due. Fiorillo per gli ospiti. Paulinus per il +6. Chirico dalla lunetta, due su due. 2:00 al termine del match. Fernandez penetra e guadagna un libero, che trasforma. Coach Festinese chiama Time Out. Simonetti subisce fallo, fa uno su due. I neroarancio a +8 ad 1:11 dalla fine. Ani dalla lunetta, due su due. Coach Festinese chiama Time Out. De Martino per gli ospiti. Ivanaj dalla lunetta ha tre tiri a disposizione ne realizza due. La Redel Viola conquista la vittoria con il punteggio di 74 a 64.

Redel Viola Reggio Calabria – Bio Verde Srl Antoniana 74-64 (18-20,17-14,23-13,16-17)

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 6, Ani 3, Paulinus 16, Simonetti 18, Fernandez 11m Sgarlato NE, Mazza NE, Cessel 8, Donati 0, Ivanaj 12, Bangu 0. Allenatore Cadeo

Pallacanestro Antoniana: Imperatore NE, Chirico 4, Blois 4, Bisceglie 6, Fiorillo 8, Ruggiero 0, Guaita 7, Malafronte NE, De Martino 2, Vranjes 22, Festinese 11. Allenatore Festinese

Arbitri: Gianmarco Greco di Settingiano (CZ) e Amir Shamsaddinlou di Messina.