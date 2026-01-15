Cadi Antincendi Futura: dopo quasi un mese, la squadra torna al Palattinà

Dopo quasi un mese di lontananza dal terreno amico, la Cadi Antincendi Futura ritorna al Palattinà.

Prima gara del 2026 tra le mura amiche. Appuntamento alle ore 19.30 di venerdì 16 gennaio in casa contro la formazione capitolina dell’Italpol.

I giallo-blu hanno estrema voglia di vincere per riprendere il feeling con la vittoria dopo la rocambolesca sconfitta di Canicattì.

L’Italpol ha perso 3-6 la prima del 2026 contro il quotato New Taranto.

La gara di andata, giocata a Roma, la vinsero Pizetta e soci, 2 a 5, grazie alla tripletta di Honorio ed ai col di Falcone e capitan Cividini.

I calabresi hanno 21 punti in classifica contro i 10 dei romani ma attenti alle insidie.

Oscar Morgade, brasiliano, indimenticabile al Palattinà è l’ex di turno ed il miglior marcatore dei suoi con 11 reti.

Il pivot Stoccada è squalificato. Del Ferraro, Pezzin, Molero con Ippoliti e Paulinho sono i punti di forza.

I Mister Martino ed Honorio hanno voglia di riscatto,, senza pensare agli acciacchi.

Tocca giocare con la massima concentrazione.

Arbitrano i signori Giuseppe Lamorgese di Palermo e Salvatore Pagano di Catania con Salvatore Ranieri di Soverato al cronometro.

Classifica diretta sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5 con telecronaca di Giovanni Mafrici.