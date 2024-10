De Raho (M5S): ‘Mi occuperò anche della Calabria’

“Resto fedele alla parola data e da parlamentare mi occuperò anche della Calabria!”.

Sono queste le prime dichiarazioni del neo-deputato Federico Cafiero de Raho rispetto all’impegno assunto in campagna elettorale. Lui che la Calabria la conosce bene perché l’ha vissuta in trincea da procuratore prima e da candidato poi. Ora che la sua carriera politica ha inizio non intende perdere di vista questa terra che necessita di attenzione e di rilancio, anzi sarà molto presente all’interno della sua agenda parlamentare.

La prima uscita ufficiale da neo-eletto è fissata per sabato 22 ottobre nella sala conferenze dell’Hotel Roscianum di Corigliano-Rossano, dove insieme alla collega Vittoria Baldino, incontrerà i partecipanti per ringraziarli della fiducia concessa e illustrare i prossimi passi che il Movimento ha intenzione di attuare in favore del territorio. Un incontro, quello di sabato, che rappresenta solo il primo di un tour che il portavoce Cafiero de Raho ha intenzione di intraprendere nell’intera regione e che lo vedrà impegnato in una campagna di ascolto e confronto per il bene della collettività.