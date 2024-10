Cagliari-Reggina, Inzaghi: ‘Soddisfatto della prestazione. Nel primo tempo meglio noi’

Primo pareggio stagionale per la Reggina di Inzaghi. Buona la prova degli amaranto sul campo del Cagliari: padroni di casa che mettono subito la freccia con Lapadula, Reggina che reagisce e trova il pareggio con Gagliolo. Nella ripresa poche emozioni, le due squadre si annullano sino al triplice fischio.

Le parole del tecnico amaranto ai microfoni di Antenna Febea al termine della gara.

“Dopo due sconfitte immeritate ero curioso di vedere la reazione della squadra contro una big del campionato. Il gol subito mi aveva un pò preoccupato ma invece la squadra ha reagito e giocato un gran primo tempo. Affrontavamo una corazzata, il Cagliari ha tanti giocatori di un’altra categoria e secondo me andrà in serie A.

Sono molto contento della prova di tutti, Hernani sta tornando quello che conoscevamo. Inserimenti di Ravaglia e Camporese? Ci sta per far riposare Colombi e Cionek, poi vedremo chi giocherà nella prossima partita. Abbiamo avuto dei contropiede che potevamo sfruttare meglio, peccato. Ho inserito Gori e Cicerelli per cercare di vincerla, sfruttando gli spazi che il Cagliari ci avrebbe concesso.

Voglio arrivare a gennaio con le idee molto chiare di tutti i giocatori a disposizione, cosi da capire con la società se e dove dovremo intervenire. Io vicino al Cagliari la scorsa estate? Ne avevamo parlato, poi sono scomparsi, non fa nulla ma sapevo avrebbero fatto uno squadrone. In B sarei andato solo al Cagliari e alla Reggina.

Noi favoriti per la promozione ? Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti, vuol dire che abbiamo fatto grandi cose in questi 3 mesi. Come dico sempre, sono venuto qui con un progetto triennale, proveremo ad accelerare ma dovremo lavorare con pazienza giorno dopo giorno”.