Cagliari, Liverani: ‘C’è chi si vuole nascondere, ma la Reggina è una squadra forte’

Dopo il pareggio contro la Reggina, in sala stampa ha parlato il tecnico Liverani: “Paradossalmente il gol iniziale anzichè sbloccarci ci ha frenato ancora di più anche se abbiamo avuto comunque qualche altra occasione dopo il vantaggio. Purtroppo ci mancano ancora dei dettagli per vincere le gare, anche sul finale ci abbiamo provato, di sicuro i ragazzi hanno dato il cuore. Di fronte una Reggina forte con giocatori di livello, penso a Menez o Hernani e tanti giocatori esperti e di categoria. A prescindere dalle dichiarazioni di chi si vuole nascondere, hanno costruito una squadra forte. Noi non dobbiamo vincere ogni partita sol perchè siamo il Cagliari. Qui la gente è delusa degli attuali risultati, siccome siamo retrocessi dalla serie A tutti si pensava di avere un percorso facile, ma c’è da ricostruire un pò tutto. Siamo attardati, ma punti assolutamente recuperabili”.

