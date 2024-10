Cala Azul, sale l’attesa per la grande serata del 10 agosto

Domani il Lido Cala Azul sarà invaso da tantissimi giovani, per una serata che promette spettacolo e divertimento. Scopri di più

Tutto pronto al Cala Azul per il grande evento del 10 agosto. Domani lo stabilimento balneare di Marina di San Lorenzo sarà invaso da tantissimi giovani, per una serata che promette spettacolo e divertimento.

Anno dopo anno il Cala Azul ha creato altissime aspettative nei reggini che ora non vedono l’ora di scoprire cosa il lido ha in serbo per il 2019.

L’anno scorso l’attesa è stata ripagata con un grandissimo show, anche perchè ricorreva la decima edizione della Notte delle Stelle. Svelati tutti gli ospiti che prenderanno parte all’evento: dopo il Circo Nero, ufficializzati anche i dj che animeranno la notte di San Lorenzo con la loro musica.

GLI OSPITI

DJ ANGEMI

Di origine siciliane, Angemi è arrivato in pochi anni dalle feste dei licei catanesi a uno dei più grossi festival di musica dance al mondo, il Tomorrowland. Angemi, giovanissimo dj della provincia etnea, nell’edizione 2019 ha fatto conoscere la sua terra al mondo intero proponendo una versione dance di “Ciuri ciuri” sul palco belga dell’evento.

Grazie al padre appassionato di musica, Angemi impara a suonare il pianoforte, ma è con la EDM (Electro Dance Music) che il futuro dj si esprime al massimo: il ragazzo impara da autodidatta e costruisce il suo primo studio nello sgabuzzino.

Nel 2012 esce Moonlight, il primo disco di Angemi, edito dall’etichetta torinese Music Life Records, mentre nel 2014 il dj firma con la Music All Stars publishing. Da lì in poi si susseguono una serie di successi, fino ad arrivare a Tomorrowland(Boom, Belgio) e all’Ultra Music Festival (Miami, Florida), i due festival di EDM più importanti al mondo.

CIRCO NERO

A intrattenere migliaia di reggini e turisti il 10 agosto al Lido Cala Azul ci sarà l’affascinante e misteriosa magia del Circo Nero.

“Questo non è il circo triste degli animali in gabbia e delle unghie tagliate, non è il circo meraviglioso che tiene a bocca aperta i bambini di tutto il mondo, e neppure quello struggente dei clown nani che inciampano nella vita con le loro scarpe troppo grosse.

Questo è il Circo della Musica e delle Passioni che urlano dentro, è il Circo della Notte, il CIRCO NERO!”, questa la presentazione del circo, celebre in tutta Italia.

FROM MARS

From Mars è un duo nato nel 2003 dopo l’incontro tra i due giovani produttori Luca Ventafridda e Massimiliano Garino.

Iniziano a remixare i successi pop e rock per i loro concerti e presto vengono riconosciuti come uno dei più grandi nomi nella scena dei bootleg.

I loro video su YouTube hanno raggiunto oltre 70 milioni di visualizzazioni e le loro capacità produttive sono presto notate dalle etichette di tutto il mondo che iniziano a chiedere i remix ufficiali di Djs From Mars per Sean Paul, Pitbull, Ennio Morricone e molti altri artisti.

Le loro tracce e remix sono supportate e playlist dai più grandi DJ come Tiesto, David Guetta, Bob Sinclar, Carl Cox, Chuckie, Firebeatz, Vinai e altri ancora. Nel 2013 i Djs From Mars sono ufficialmente riconosciuti come una delle coppie di artisti più famosi al mondo, ottenendo il primo posto nel “Dj Mag Top 100 Dj”.

Negli ultimi anni sono in tour senza sosta nei 5 continenti: Stati Uniti, Canada, Brasile, Cina, India, Australia, Giappone, Messico e Indonesia.

LA NOTTE DELLE STELLE

Il 10 agosto è una data storica per il Cala Azul che, anche quest’anno, ospiterà artisti di caratura internazionale presso la sua bellissima location. Un evento imperdibile seguito da tutta la provincia di Reggio Calabria.

Uno spettacolo indimenticabile che vedrà protagonisti i vostri sorrisi, la vostra allegria, la bella gente ed ancora scenografie di altissimo livello che meritano un pubblico delle grande occasioni.

Siamo unici, come unico è il cielo di quella notte che ci offre le sue stelle.

INFO & CONTATTI

