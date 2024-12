Calabria, nel 2025 sei nuovi parchi culturali. L’ass. Capponi: ‘Obiettivo? Arricchire l’esperienza dei visitatori’

L’assessore alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, annuncia la pubblicazione dell’avviso dedicato alla realizzazione di questi parchi culturali, con l’auspicio “che si possano ottenere il riconoscimento di Parchi Letterari e diventare punti di riferimento a livello internazionale.

“Città, villaggi e paesaggi – sottolinea Capponi – quando raccontati in un testo, diventano un patrimonio culturale e ambientale da proteggere e valorizzare. Pertanto, con un finanziamento complessivo di 6 milioni di euro, saranno realizzati interventi infrastrutturali e di innovazione tecnologica, come la ristrutturazione degli edifici destinati a spazi espositivi e l’implementazione di tecnologie immersive e realtà aumentata. L’obiettivo è arricchire l’esperienza dei visitatori e rendere i parchi formativi e attrattivi, offrendo un viaggio nella letteratura, nella memoria e nell’identità, per far conoscere i filosofi, poeti e scrittori, e le bellezze naturali e storiche della Calabria”.