Sanità, in Cittadella Regionale l’8ª Giornata Nazionale SIPO

L'incontro è dedicato alla gestione del disagio emotivo dei pazienti oncologici in Calabria

L’Ordine degli Psicologi della Calabria e la sezione Calabria della Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO) sono lieti di annunciare un importante incontro regionale dedicato alla promozione della Psico-Oncologia giorno 4 ottobre 2024.

L’evento si svolgerà presso la Sala Oro della Cittadella Regionale di Catanzaro, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Il focus dell’evento, che si realizza in occasione dell’Ottava Giornata Nazionale SIPO, sarà la gestione del

disagio emotivo dei pazienti oncologici che si rivolgono ai centri di oncologia e oncoematologia in Calabria.

Dati recenti indicano che oltre il 35% dei pazienti oncologici italiani presenta livelli di stress emozionale medio-grave, rendendo necessario un intervento psicooncologico specialistico. Uno studio condotto dal prof. Luigi Grassi dell’Università di Ferrara, pubblicato sulla rivista Cancer, ha messo in luce che circa il 40% dei pazienti oncologici mostra sintomi di disturbi psichiatrici, superando significativamente la prevalenza del 25% riscontrata nella popolazione generale.

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti dell’Oncologia calabrese, con l’obiettivo di

esplorare strategie efficaci per affrontare il disagio psicologico di questa fascia vulnerabile di pazienti. Questo evento regionale rappresenta un’opportunità cruciale per avviare un dialogo costruttivo tra

professionisti della salute e istituzioni, al fine di migliorare le risposte terapeutiche e promuovere il benessere psicologico dei pazienti oncologici in Calabria.