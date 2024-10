Calabria, avanzata proposta politica al M5S e PD

attuare una riforma in chiave democratica e funzionale della macchina amministrativa: non più un governatore padrone, ma una giunta con assessori di peso e un parlamento di consiglieri che giochino i ruoli di maggioranza ed opposizione in modo dialettico in luogo degli attuai fantasmi; l’abbassamento della soglia di sbarramento dall’8% al 3% in modo da non mortificare la rappresentanza delle minoranze politiche; l’attuazione di norme statutarie per rendere possibile e dignitosa la presenza delle donne in Consiglio regionale; la fine dei vitalizi di casta.