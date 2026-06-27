Sanità, concorso in Calabria: la Regione cerca 147 medici

Azienda Zero ha avviato nuove procedure per il reclutamento di medici al fine di rafforzare gli organici degli enti del Servizio sanitario regionale.

Sono complessivamente 147 le unità di personale ricercate, sulla base delle necessità manifestate dalle Aziende sanitarie e ospedaliere, nelle discipline di ortopedia e traumatologia e medicina d’accettazione e d’urgenza. In particolare, quest’ultima specialità è quella in cui è più elevata la carenza di personale: 102 le unità mancanti, 45 quelle utili a colmare le carenze esistenti nei reparti di ortopedia e traumatologia.

I precedenti inserimenti e il reclutamento extra UE

Questo concorso si aggiunge ad un precedente avviso esperito sempre da Azienda Zero volto all’assunzione di medici ma aperto anche a professionisti Ue ed extra Ue.

L’ente ha voluto richiamare lo storico dei reclutamenti già effettuati per dare continuità al potenziamento delle corsie: in quel caso gli idonei erano stati 168.