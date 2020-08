Calabria, bando Master Universitari: approvata la graduatoria definitiva

Sono 283 le domande finanziabili nell’ambito della seconda finestra temporale del bando regionale che sostiene la partecipazione a Master di I e II livello, per le annualità 2019-2020-2021, attraverso la concessione di un voucher a copertura totale o parziale dei costi d’iscrizione.

Il Dipartimento presidenza, settore Alta formazione e università, preso atto dei lavori della commissione di valutazione, con la pubblicazione del decreto dirigenziale n. 8085 del 3 agosto 2020, ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze finanziabili che risultano 283 per un investimento di circa 940 mila euro a valere sull’Asse 12 “Istruzione e Formazione” del POR FESR FSE Calabria 2014-2020.

“Puntiamo sull’innalzamento delle competenze e delle professionalità – spiega l’assessore regionale alla ricerca, università e istruzione Sandra Savaglio – di tanti calabresi più o meno giovani che possono concorrere alla sfida competitiva personale e a quella della Calabria. La misura prevede la concessione di un voucher per l’adesione a Master di I e II livello, che avrà seguito anche nel 2021, e incentiva la partecipazione a percorsi formativi coerenti alle 8 aree di innovazione definite nella ‘Strategia regionale per la specializzazione intelligente (S3)’. Con questa nuova graduatoria, a tal fine, ampliamo decisamente il numero di soggetti che ora possono migliorare la propria posizione attiva e mettersi in gioco attraverso un periodo di studio in settori fondamentali”.