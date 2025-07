Sport, giovani e inclusione sociale, Capponi: “Oltre 3 mila voucher da 500 euro”

La Regione Calabria sostiene i giovani con il progetto “La Calabria per i Giovani”: voucher sportivi per favorire uno stile di vita sano

La Regione Calabria, attraverso l’assessorato allo Sport, continua a investire concretamente sulle nuove generazioni e sulla promozione di stili di vita sani.



Sono 3.130 i giovani calabresi tra i 14 e i 24 anni che beneficeranno del voucher sportivo da 500 euro previsto dall’iniziativa “La Calabria per i Giovani”, promossa dalla Regione in collaborazione con Sport e Salute.



Con la pubblicazione ufficiale sul sito www.sportesalute.eu dell’elenco dei beneficiari, parte ora la seconda fase dell’iniziativa: i ragazzi potranno avviare gratuitamente percorsi sportivi e attività fisica nelle 649 associazioni e società sportive dilettantistiche della Calabria che hanno aderito al progetto.

L’iniziativa rientra in un’azione strategica voluta fortemente dalla Giunta Regionale per rendere lo sport accessibile a tutti e combattere la sedentarietà, la dispersione sociale e la disuguaglianza tra territori.



“La Regione Calabria ha deciso di puntare con decisione su giovani e sport come strumenti di coesione sociale, prevenzione e benessere – afferma l’assessore regionale allo Sport Caterina Capponi –. Il grande successo di partecipazione dimostra che c’è una forte domanda di sport, aggregazione e salute nella nostra terra. L’assessorato allo Sport sta lavorando con costanza per sostenere concretamente il mondo sportivo calabrese, dalle famiglie alle associazioni, affinché nessun ragazzo venga lasciato indietro. I 500 euro di voucher rappresentano non solo un aiuto economico, ma un investimento nei talenti, nel corpo e nello spirito dei nostri giovani”.



“Oltre 3 mila i voucher. Rispetto alla prima edizione – sottolinea inoltre Capponi -, i beneficiari risultano più che raddoppiati, con oltre 10.000 domande presentate in pochi giorni. Questo incremento testimonia non solo l’apprezzamento per il progetto, ma anche la vitalità del tessuto sportivo regionale, sempre più protagonista nei percorsi educativi e formativi dei giovani calabresi.



La Regione Calabria conferma così la centralità dello sport nelle politiche pubbliche rivolte ai giovani, rafforzando l’impegno per uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei territori attraverso la diffusione della cultura del movimento, della salute e della partecipazione”.