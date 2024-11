Regione Calabria: aperto il bando per 705 posti per medici

La Regione Calabria ha pubblicato un bando per l’assegnazione di 705 postazioni riservate a medici. Si tratta di un’importante opportunità per rafforzare il sistema sanitario regionale, aperta sia ai medici residenti in Calabria che in altre regioni d’Italia.

Ecco la ripartizione dei posti:

466 postazioni di guardia medica

91 postazioni di medico di medicina generale (MMG)

148 postazioni per il servizio 118

Come partecipare

Per maggiori informazioni e per candidarsi, consulta il bando ufficiale sul sito della Regione Calabria: www.regione.calabria.it.

L’appello della Regione

La Regione Calabria auspica che questa manifestazione di interesse possa attrarre medici provenienti sia dal territorio regionale che dal resto del Paese. Contribuire al sistema sanitario calabrese significa supportare una rete fondamentale per la salute e la sicurezza della cittadinanza.

Non perdere questa occasione: scopri il bando e invia la tua candidatura!