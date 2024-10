I Vigili del Fuoco del distaccamento portuale di Vibo Marina sono intervenuti nella serata di ieri intorno alle ore 20,45 circa a Briatico nei pressi della Rocchetta per l’incendio di alcune barche.

Per cause in corso di accertamento cinque imbarcazioni sono state avvolte dalle fiamme.

L’incendio è stato domato prontamente dai Vigili del Fuoco.