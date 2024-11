Regione Calabria e Rai  inaugurano il progetto “Rai Porte Aperte”

L’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo, ha inaugurato la prima giornata del progetto “Rai Porte Aperte” presso l’Oratorio San Giovanni Bosco di San Luca, un luogo simbolo che rappresenta il riscatto e l’impegno della collettività contro la criminalità organizzata, affidato alla gestione della locale parrocchia.

L’evento, promosso dalla Regione Calabria nell’ambito di una convenzione tra la Rai Com e la Fondazione Calabria Film Commission, è rivolto ai giovani studenti per far conoscere loro il mondo della Rai, le sue professionalità e la passione di chi lavora dietro le quinte dei programmi televisivi.

Coinvolgimento di oltre 400 studenti

L’assessore Caracciolo ha coinvolto oltre 400 studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado di Platì-Careri, San Luca-Bovalino e Africo-Bianco-Caraffa del Bianco-Ferruzzano-Samo.

Il progetto prevede l’allestimento di un set televisivo dove il personale tecnico della Rai mostra ai ragazzi come si realizzano i programmi radiofonici e televisivi, come funziona una telecamera, come si lancia un TG, facendoli partecipare attivamente alle attività.

Presenze istituzionali e partner del progetto

Presenti alla cerimonia di inaugurazione:

Marco Zela , direttore relazioni esterne e comunicazione Corporate Rai

, direttore relazioni esterne e comunicazione Corporate Rai Don Gianluca Longo , Parroco della Chiesa di San Luca

, Parroco della Chiesa di San Luca Rosario Fusaro , commissario straordinario di San Luca

, commissario straordinario di San Luca Clara Vaccaro , Prefetto di Reggio Calabria

, Prefetto di Reggio Calabria Salvatore La Rosa , questore di Reggio Calabria

, questore di Reggio Calabria Agostino Tortora , comandante provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria

, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria Gianmarco Pugliese , comandante del gruppo Carabinieri di Locri

, comandante del gruppo Carabinieri di Locri Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Le dirigenti scolastiche Vittoria Zurzolo e Daniela Perrone

e I sindaci dei comuni ove insistono i predetti istituti

Emanuela Gemelli, giornalista Rai Tgr Calabria

Formazione e opportunità per le nuove generazioni

Il progetto, che si svilupperà nell’arco di tre anni, offre agli studenti opportunità di formazione uniche.