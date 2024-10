Calabria, cartelli sulla spiaggia per la tutela dei Gigli di Mare

Riceviamo e pubblichiamo – Questi sono i cartelli che anche su richiesta di Italia Nostra il comune di Scalea si appresta ad istallare nell’area di arenile interessata dalla presenza di gigli di mare situata alla destra del Fiume Lao. I cartelli sono importantissimi, anzi essenziali: serviranno sia per proteggere tale specie di flora spontanea di alto pregio, sia per informare doverosamente i cittadini sulla conoscenza di questa pianta a rischio estinzione e sulle sanzioni previste nel caso qualcuno le danneggi, le estirpi e le commercializzi.

Siamo contenti perché Italia Nostra sta contribuendo su questo territorio dell’Alto Tirreno Cosentino ad accrescere la sensibilità per la tutela dell’ambiente e nello specifico per la difesa della flora spontanea di pregio presente sulle nostre spiagge e apprezziamo anche per questo ancor di più l’iniziativa del comune di Scalea.

Più volte abbiamo chiesto anche al comune di Praia a Mare di istallare, per le stesse ragioni, uguale cartellonistica su alcuni tratti di spiaggia anche per evitare i danneggiamenti ai gigli di mare, che questa estate sono stati numerosi , visibilissimi e ripetuti, regolarmente segnalati da Italia Nostra alle Autorità in più occasioni.

Nessuna risposta, silenzio assoluto.

In data 18 luglio 2019 Italia Nostra ha addirittura chiesto formalmente al comune di Praia a Mare l’AUTORIZZAZIONE a provvedere direttamente ad apporre a propria cura e spese tale cartellonistica informativa. Avrebbe raccolto la somma occorrente con una sottoscrizione fra gli iscritti.

Anche così nulla da fare: nessuna risposta, nessuna spiegazione.

Lo chiederemo ancora, non ci stanchiamo tanto facilmente, ma ci vuole tanta, tanta pazienza.