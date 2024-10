Calabria, concluso il corso di Alta Formazione di UniCal-Coldiretti in Fiscalità Agricola

Soddisfazione per l’alto valore didattico del corso, il primo in Italia, da parte dei 30 partecipanti provenienti anche da altre regioni

Di seguito il comunicato stampa da parte di Coldiretti Calabria al termine del corso di formazione organizzato con UniCal.

Si è concluso il Corso di Alta Formazione “Fiscalità Agricola”, il primo in Italia, nato a seguito protocollo di intesa tra Coldiretti e il Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche dell’UniCal.

Soddisfazione per l’alto valore didattico da parte dei 30 partecipanti, provenienti anche da altre regioni, che, hanno potuto aggiornare la formazione, acquisendo competenze specialistiche fondamentali che consentono di fornire alle imprese agricole ed agroalimentari servizi avanzati e innovativi. Il corso è stato diretto dal Prof. Muleo, con l’ausilio del comitato scientifico di Coldiretti, composto dal dott. Gennaro Vecchione e dal dott. Attilio Salerno.

Il percorso di studi ha approfondito diversi temi di grande attualità: partendo dal diritto tributario, ha analizzato gli aspetti della fiscalità agricola, approfondendo, con esperti delle diverse aree di Coldiretti nazionale e docenti dell’Università della Calabria, e di altre Università tra cui il prof. Sartori dell’Università di Milano Bicocca curatore dell’aggiornamento del noto manuale di diritto tributario Tesauro.

Anche tematiche non fiscali, ma fondamentali nella gestione delle aziende e per la rapida e costante evoluzione dell’agricoltura, quali: le politiche Ue, l’importanza del fascicolo aziendale, (dott. Belcampo, responsabile Caa), il ruolo del credito bancario (dott. Pirone, Responsabile Simec), il lavoro in agricoltura e la legge sul caporalato (Magrini capo area lavoro Coldiretti), le diverse forme contrattuali ed altri aspetti giuridici (illustrati dall’avv. Murgida ufficio legislativo).

Il presidente Coldiretti Calabria Franco Aceto ha commentato positivamente lo svolgimento del corso e ha ringraziato il prof. Salvatore Muleo e il Direttore del Dipartimento prof. Alfio Cariola e tutti gli esperti che si sono alternati.

Ha concluso Aceto: