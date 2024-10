Calabria: Csm, Concettina Epifanio Presidente del Tribunale di Palmi

Lo ha deciso il plenum del Csm nella seduta del 22 novembre 2017 su proposta di nomina della Quinta Commissione incarichi direttivi.

Il Presidente del Tribunale è il Magistrato preposto a capo del Tribunale ordinario. Ha compiti organizzativi ed altre funzioni attribuitegli dalla legge. La figura è presente sia in diritto processuale civile sia penale, ed è coadiuvata dai Presidenti di Sezione secondo le previsioni del programma di organizzazione dell’ufficio approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

La dott.ssa Concettina Epifanio, nata a Santa Cristina d’Aspromonte il 30.1.1957, la quale ultimamente ricopriva la carica di Presidente ff. (facente funzioni) ed in precedenza Presidente di Sezione del tribunale palmese , dopo la decisione del plenum del CSM nella seduta del 22 novembre 2017 di ratifica della nomina presa a larga maggioranza, assume ora la titolarità della carica di Presidente del Tribunale di Palmi.

Il magistrato Concettina Epifanio vanta una notevole esperienza nel campo tributario, penale e civile ed ha ottenuto incarichi di docenza a contratto in Diritto Civile presso la Scuola di specializzazione per le professione legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. In passato è stato componente titolare di commissione di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

Nella proposta di nomina della Quinta Commissione del CSM , dal consigliere relatore viene sostenuto che la preferenza accordata alla Dott.ssa Epifanio trova fondamento nelle numerose e soprattutto eterogenee esperienze professionali maturate nel corso della carriera nei vari settori della giurisdizione, oltre che nelle numerose esperienze di natura organizzativa svolte in collaborazione con la dirigenza, nonché in tutte le pregresse esperienze .- La dott.ssa Concettina Epifanio, è entrata in magistratura nominata con D.M. il 18.2.1984, ed è stata : – dal 22.01.1986 Giudice presso il Tribunale di Palmi; – dal 02.04.1990 Giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria; – dal 07.11.2005 Consigliere presso la Corte di appello di Reggio Calabria; – dal 20.07.2010 Presidente di Sezione del Tribunale di Palmi.