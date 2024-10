Calabria dinamica: una banca di idee per lo sviluppo della regione

“Qualche giorno fa ho ripreso un mio vecchio progetto nato ad agosto del 2012, denominato “Calabria dinamica“.

Si tratta di un gruppo di amici, presente nei social network per discutere di idee per lo sviluppo della Calabria e creare una banca di idee e progetti di sviluppo dalla quale tutti possono attingere. Non ha finalità di sostegno elettorale a candidati o forze politiche.

Calabria dinamica vuole invece mettere in rete tutte le persone di buona volontà, che hanno a cuore la nostra terra e che vogliono confrontare idee sullo sviluppo sociale ed economico della Calabria, ciascuno mettendo a diposizione del gruppo la propria competenza.

In questo periodo di emergenza epidemiologica ci riuniamo con cadenza settimanale online. Spero che ci si possa presto incontrare personalmente.

Al momento il gruppo conta su più di 5500 persone in Facebook, quasi 200 in Whatsapp.

Hanno aderito alcuni tra i più importanti imprenditori della Calabria, docenti universitari di tutti gli Atenei calabresi e dell’Università di Messina, professionisti, lavoratori di tutti i settori, disoccupati e qualche rappresentante istituzionale.

Insegno economia aziendale ed altre discipline aziendali all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e voglio mettere al servizio della comunità le mie competenze, anche fuori dalle aule universitarie, soprattutto le competenze in materia di startup e creazione d’impresa, di cui in Calabria c’è tanto bisogno.

Invito tutti voi a seguirci sui social network ed a partecipare attivamente alla discussione”.

Domenico Nicolò, Ordinario di Economia Aziendale Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Per unirti al gruppo, CLICCA QUI. Per partecipare occorre aderire al gruppo fb Calabria dinamica, in modo da acquisire il link per partecipare alle discussioni online in Google Meet.