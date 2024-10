Calabria – Elezioni regionali, Nucera fuori dal gioco: “Fiero e orgoglioso di quanto costruito”

La corsa alle elezioni regionali si ferma prima del previsto per Giuseppe Nucera e ‘La Calabria che vogliamo‘ non sarà presente nelle schede elettorali.

“Per il bene del Movimento si è deciso di fare un passo indietro e non partecipare alle prossime elezioni regionali. Il progetto “La Calabria che vogliamo” ha la priorità su ogni cosa, soprattutto in presenza di sabotaggi e manovre poco limpide che nulla hanno a che fare con il nostro modo di agire e intendere la politica – si legge in una nota del leader Nucera – Ringrazio sentitamente tutti i candidati che avevano accettato di presenziare nelle nostre liste, mentre ci tengo a sottolineare che non ho esitato un attimo a rifiutare la candidatura da parte di soggetti che non possedevano i valori per far parte di ‘La Calabria che vogliamo’. Dignità e orgoglio non hanno prezzo”.

Nonostante l’arresto della sua corsa, Nucera non intende arrendersi.

“La mia battaglia continua e spero di trovare sulla strada altri calabresi disposti ai sacrifici di un impegno diretto per contribuire a realizzare un vero cambiamento in Calabria. Il nostro Movimento non è nato per competere in queste elezioni. Il progetto, la visione che abbiamo e’ di lungo respiro e guarda in un ottica a medio-lungo termine. Dobbiamo conquistare il cuore e le passioni dei calabresi veraci coinvolgendoli direttamente in quelle che sono le nostre proposte per rilanciare il territorio. La nostra intenzione è quella di dare forma ad un progetto che come una valanga spazzi via il malaffare, gli affaristi e i politicanti che negli ultimi 50 anni hanno distrutto le nostre speranze. Sono orgoglioso e fiero di quanto abbiamo costruito in questi mesi e continuerò a portare avanti le mie idee con ancora più forza e convinzione. Dopo una breve riflessione decideremo insieme ai soci del Movimento il da farsi in vista della campagna elettorale”.