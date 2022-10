La Calabria in Europa con il Basket Unificato 

Dal 13 al 17 ottobre 2022 si svolgerà a San Sepolcro la 1^ edizione del Torneo Europeo di Basket Unificato, che coinvolgerà 240 atleti con e senza disabilità intellettive provenienti da 16 nazioni europee.

L'evento vedrà la partecipazione di giovani atleti di età compresa tra I 14 e 30 anni, provenienti da Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia ,Finlandia, Francia ,Germania, ,Grecia , Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Romania, Serbia e Spagna, oltre a quattro Team italiani provenienti dalla Calabria, Lombardia, Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Il "Team Calabria Basket" di Special Olympics è pronto per cimentarsi in questa unica ed eccezionale esperienza.

Il Team formato dalla ASD Andromeda Polisportiva di Reggio Calabria e l’OVD Diversamente in gioco di Catanzaro, dopo aver partecipato ai Giochi Nazionali di Torino, è partito alla volta di San Sepolcro, per partecipare all'evento europeo "European Unified Youth Basketball Tounament".

Le rappresentativa calabrese si confronterà in un torneo europeo a 24 squadre sui parquets delle città di Sansepolcro, Città di Castello e Anghiari, a seguito delle Divisioning previste per il giorno 14, che consentiranno la composizione dei gironi di pari livello di abilità, mettendo nelle condizioni tutti gli atleti di ambire alla vittoria del Torneo.

Il torneo di Basket Unificato sarà un mezzo per far veicolare e far comprendere a livello europeo, attraverso ancora una volta lo sport, i valori dell’inclusione, del rispetto delle differenze e dell’amicizia, ponendo le basi per il superamento di stereotipi e pregiudizi

Questa è la motivazione che ha spinto il direttore regionale Luisa Elitro a costituire il "Team Calabria Basket" per farlo partecipare a questo evento.

Un Team di atleti e partners voluto per aggregare le varie realtà esistenti sul territorio regionale, che nelle giornate del Torneo, verrà seguito dallo stesso direttore regionale nelle vesti di Capo Delegazione, dai coachs Francesco Miscioscia e Lorenzo Surace, che affronteranno la Spagna nelle Divisioning di venerdì, alle ore 14.00, con gli atleti: Valentina Marciano', Demetrio Rosace, Gabriele Loddo, Panetta Christian, Anania Carlo, Luca Raso e i partners Francesco Gallo, Demetrio Malavenda, Francesco Triolo e Ashanti De Stefano.