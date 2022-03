Ministro Giovannini: "Colpito dal porto di Gioia Tauro. Calabria importante per il rilancio italiano"

"Con il Piano nazionale di ripresa resilienza, ma anche con gli altri investimenti che stiamo facendo per i prossimi anni, puntiamo a un cambiamento profondo del modo in cui l'intermodalità sarà declinata in Italia. Solo con il Pnrr, noi con le ferrovie colleghiamo 11 porti, 11 aeroporti e 9 centri intermodali, portiamo l'alta velocità nel Mezzogiorno, un'alta velocità che è anche alta capacità e quindi potenziamo il trasporto merci. Facciamo dell'Italia, e in particolare del Mezzogiorno, un luogo di trasformazione. In questo ambito, la Calabria gioca un ruolo molto molto importante".

Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in collegamento al Regional Day della Calabria al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

"Le Zone Economiche Speciali richiamano naturalmente l'idea del retroporto e della interconnessione con le attività, manifatturiera in primo luogo ma non solo, che si svolgono intorno ai porti", ha detto Giovannini. "Nella visita al porto di Gioia Tauro sono rimasto favorevolmente colpito dal dinamismo che si respira nel porto. C'erano già lavori in corso per il potenziamento delle diverse banchine, e naturalmente all'interno del Pnrr ci sarà anche la elettrificazione delle banchine nei progetti cold ironing". "C'è l'ansia da parte dei territori di vedere realizzate delle opere attese da molto tempo e c'è l'impegno del ministero a velocizzare al massimo proprio questi investimenti. La Calabria è parte di questo investimento complessivo che stiamo facendo sul Paese, con il Pnrr ma anche oltre il Pnrr, dove ci sono 61 miliardi per infrastrutture di mobilità da qui al 2030" ma "ce ne sono 104 complessivi, di cui una quota molto rilevante per il Mezzogiorno". Questa iniziativa di oggi "conferma il valore strategico fondamentale di questa regione nella visione di futuro che il nostro governo ha per il nostro Paese".

fonte: ANSA