Gelardi (Lega): “Congratulazioni a Mancuso, nuovo Commissario regionale”

“Mancuso guiderà la Lega con competenza e autorevolezza”, ha dichiarato Gelardi, sottolineando il supporto di Salvini per la crescita del partito in Calabria

“A nome di tutto il Gruppo consiliare della Lega Salvini Calabria, desidero esprimere le più sentite congratulazioni e felicitazioni a Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio Regionale, per la sua nomina a Commissario regionale della Lega. Si tratta di un riconoscimento importante per il suo impegno e per la fiducia riposta in lui da parte del Partito. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con l’autorevolezza e la competenza che lo contraddistinguono” – ha dichiarato Giuseppe Gelardi, Capogruppo della Lega Salvini Calabria.

Leggi anche

Gelardi ha inoltre rivolto un ringraziamento a Rossano Sasso, Commissario uscente, per il lavoro svolto fino ad oggi con dedizione e spirito di servizio, e ha espresso gratitudine al Segretario federale Matteo Salvini per la guida e il sostegno che continua ad assicurare al partito in Calabria.