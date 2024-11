Cerimonia solenne in Calabria: medaglie al merito per i Carabinieri eroi

Solenne cerimonia nella sala conferenze del Comando Legione Carabinieri Calabria. Il Generale B. Riccardo Sciuto, Comandante della Legione, ha consegnato la Medaglia di Bronzo al Merito Civile a due Carabinieri per un meritorio intervento effettuato a Tropea il 16 febbraio 2015.

Nella circostanza, i due militari, all’epoca in servizio al N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tropea:

“con ferma determinazione e generoso altruismo non esitavano a introdursi in un’abitazione interessata da un incendio, riuscendo a trasportare all’esterno tre persone che, in stato confusionale, erano rimaste bloccate dentro la casa. Successivamente si prodigavano in un ulteriore intervento, che consisteva di mettere in sicurezza due bombole di gas, scongiurando più gravi conseguenze”.