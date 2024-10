‘Avamposti – Uomini in prima linea’, la nuova docuserie che parla dei carabinieri di Reggio Calabria

Quattro puntate in cui viene raccontata la quotidianità dei Carabinieri in servizio ai reparti territoriali

Lunedì 7 febbraio, alle ore 12.30, presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, verrà presentata dal Col. Marco Guerrini e dal regista Claudio Camarca la nuova stagione di “Avamposti – Uomini in prima linea”.

La docuserie, realizzata da Stand by me in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, andrà in onda sul Nove dal 14 febbraio alle ore 21.25 e sarà disponibile in anteprima dal 7 febbraio su discovery+.

Realtà complesse come Reggio Calabria, Torino, Catania e Milano, saranno il palcoscenico delle quattro puntate in cui viene raccontata la quotidianità dei Carabinieri in servizio ai reparti territoriali, laddove i militari sono costretti a misurarsi in realtà caratterizzate da degrado e crimine.

Per raccontare con il massimo del realismo la complessa realtà dove i Carabinieri operano quotidianamente, visti, alternativamente, come nemici da temere o eroi da stimare, le telecamere del regista Claudio Camarca hanno seguito initerrottamente il lavoro dei militari dell’Arma, accompagnandoli per le strade più difficili di queste realtà metropolitane.

In occasione della conferenza stampa, organizzata in Calabria per il suo forte valore simbolico in tema di lotta alla criminalità, verrà presentato in anteprima un video di presentazione dell’intera opera.