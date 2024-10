Calabria, gli auguri del Presidente Mancuso alla nuova Segretaria Uil Maria Elena Senese

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso sull’elezione della nuova Segretaria Uil Maria Elena Senese.

Dichiara Mancuso:

“In Calabria è necessario unire le forze per affrontare le sfide che ci prospetta la complessa fase che attraversiamo. E la Uil fin qui con Santo Biondo, con cui ho avuto il piacere di confrontarmi sui più questioni (dalla crisi energetica alle fragilità del tessuto produttivo e sociale), è un soggetto indispensabile per trovare le soluzioni a problemi vecchi e nuovi.

Prosegue Mancuso:

“Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro alla neo segretaria della Uil-Calabria Maria Elena Senese, convinto che le organizzazioni sindacali siano presidi di democrazia e di rappresentanza degli interessi in gioco, assicuro la disponibilità ad allargare sempre più la partecipazione, anche per ciò che concerne la funzione legislativa in capo al Consiglio regionale”.