Un premio per lo scrittore Pino Nano, ex giornalista Rai, e Giuseppe Tripodi, presidente Pro Loco di Reggio

L’Università delle Generazioni assegna, per l’imminente Epifania 2025, il “Gran Premio di Calabrese Eccellente” allo scrittore Pino Nano (ex giornalista TV ed inviato RAI) e al cav. Giuseppe Tripodi, presidente della Pro Loco “Città di Reggio Calabria”.

UN PREMIO A CHI PREMIA perché Pino Nano, cronista di grande tradizione, nel domenicale di Calabria.Live dedica uno speciale ad un personaggio calabrese che si è distinto in Italia e/o all’Estero, premiandone così l’intraprendenza e l’immutato amore verso la regione natìa. In particolare: Per aver raccontato la Calabria e i calabresi come se fossero parte del suo cuore e del suo corpo;

e i calabresi come se fossero parte del suo cuore e del suo corpo; Per aver fatto della sua professione una scelta di vita ed una religione;

Per aver proposto in RAI la Storia dell’Emigrazione Calabrese oltre oceano come nessun altro lo aveva mai fatto prima;

Per aver fatto del giornalismo radiotelevisivo la sua mission di vita;

Per le sue interviste esclusive ai protagonisti della storia della Calabria contemporanea;

Per il garbo e lo stile dei suoi racconti, del suo linguaggio e delle sue inchieste;

Per i suoi oltre 50 anni di giornalismo attivo, i suoi 12 libri scritti e dedicati alla trasformazione sociale della Calabria, e i suoi 40 Speciali TV;

Per aver donato gran parte dei suoi scritti alla Fondazione per il Giornalismo Paolo Murialdi;

Per aver raccolto e conservato migliaia di scatti fotografici legati alla Storia della RAI calabrese;

Per aver saputo raccontare la Pietà Popolare con equilibrio e rigore, portando la storia di Natuzza Evolo nelle case di milioni di persone;

nelle case di milioni di persone; Per aver dedicato tutto questo a suo padre, il vecchio Preside Domenico Nano, che per lui sognava una carriera da ufficiale dei Carabinieri.

Il riconoscimento a Giuseppe Tripodi

UN PREMIO A CHI PREMIA anche a Giuseppe Tripodi, che organizza ed assegna due premi di considerevole prestigio: Premio Internazionale Bronzi di Riace (24ma edizione)

(24ma edizione) Premio Nazionale Reggio Calabria Day (22ma edizione)

Figlio della bella terra di Calabria, Giuseppe Tripodi dedica alla sua regione amore, attenzione e costante interesse, desiderando contribuirne alla crescita morale, sociale, culturale ed economica. Organizzatore instancabile di eventi, non pago di far amare la Calabria ai calabresi, non esita a percorrere l’intera Italia per farla conoscere a tutti, contribuendo a far crescere un prezioso senso di fraternità nazionale.

Un Premio per la tenacia ed il merito

Il “Gran Premio di Calabrese Eccellente” viene assegnato da dieci anni in due date fisse:

6 gennaio (Epifania) come Befana simbolica ai meritevoli

come Befana simbolica ai meritevoli 1 maggio (Festa del Lavoro) ai più stakanovisti

L’obiettivo è gratificare coloro che, instancabilmente, s’impegnano per il progresso e la dignità della Calabria (dentro e fuori i confini) e, soprattutto, offrire alle giovani generazioni modelli di riferimento per la loro vita presente e futura. Inoltre, per occasioni speciali, il Premio viene assegnato a persone o personalità di spicco, degne di entrare nell’Olimpo della Calabria, come accaduto allo scienziato Armando Verdiglione, omaggiato lo scorso 30 novembre in occasione dei suoi 80 anni, con un evento tenutosi alla Biblioteca Comunale di Caulonia.