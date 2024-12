Il Dj reggino Filippo Hadu debutta su Sirup Music con ‘Guiding Light’

Un viaggio sonoro irresistibile: il nuovo singolo che farà vibrare le vostre anime, disponibile dal 3 gennaio 2025 su Spotify e nei digital store

Lasciatevi avvolgere da un’atmosfera di pura magia musicale con “Guiding Light”, il nuovo singolo di Hadu, DJ e produttore reggino, che segna il suo emozionante debutto su Sirup Music, una delle etichette più rispettate nel panorama internazionale Dance e Pop. “Guiding Light” è un perfetto groove DancePop, una vera e propria stella sonora capace di far sognare e ballare.

La carriera di Hadu tra viralità e grandi palchi

Con il suo talento naturale per i mashup e i remix, Filippo Hadu è diventato una vera e propria icona virale sui social, conquistando milioni di ascoltatori e portando il suo nome in cima alle tendenze musicali. La sua carriera in continua ascesa è segnata da importanti traguardi, come l’opportunità di aprire i concerti di Eros Ramazzotti al celebre Palazzo dello Sport di Roma, consolidando la sua posizione di leader nella scena musicale.

Aggiungendo “Guiding Light” alla sua crescente discografia, Hadu si unisce ora alla prestigiosa famiglia di Sirup Music, pronto a far brillare la sua stella e a offrire un nuovo capitolo della sua carriera che promette di conquistare il cuore degli amanti della musica di tutto il mondo.

L’attesa per il lancio ufficiale

Non perdete l’uscita di “Guiding Light”, disponibile dal 3 gennaio 2025 su Spotify e su tutte le principali piattaforme digitali.