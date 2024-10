Calabria, grosso incendio in prossimità della Cittadella Regionale e del Campus Universitario – FOTO

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro (sede Centrale) è intervenuta questa notte alle ore 1.40 circa in locolaità Germaneto, in prossimità della Cittadella Regionale e del Campus Universitario, per un incendio divampato all’interno di un cantiere edile allestito per la realizzazione di edifici residenziali e locali commerciali.

Interessate dal rogo numerose assi in legno utilizzate per ponteggi accatastate in più punti nell’area di esecuzione dei lavori. L’intervento ha visto in azione sette unità dei vigili del fuoco con il supporto di un autobotte che è valso all’estinzione dei roghi ed alla messa in sicurezza della zona evitando l’ulteriore propagarsi delle fiamme.

Sono in corso gli accertamenti circa l’origine dell’incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per quanto di competenza. Ulteriori indagini per stabilire eventuale matrice dolosa dell’incendio.

Non si registrano danni a persone.