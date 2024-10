Marziale conclude il mandato di Garante. D’Agostino: “Un contributo straordinario”

“Con la relazione di fine mandato di Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Consiglio regionale della Calabria, si conclude un percorso importante, davvero concreto e di prospettiva, che ha caratterizzato in modo assai significativo una delle attività di Palazzo Campanella in questo quinquennio e, senza dubbio, ha offerto strumenti e spunti per lo sviluppo di una nuova consapevolezza circa i diritti e le problematiche dei più piccoli in questa regione”.