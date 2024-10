Calabria, Miss Italia: cambia data per seconda selezione

Rinviata a martedì 9 luglio la seconda selezione provinciale di Miss Italia Calabria in calendario per domani. L’appuntamento si terrà comunque negli spazi del Gran Caffè Tabù, a Rende, alle ore 21. A renderlo noto è la Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, organizzatrice, per il quinto anno consecutivo, della kermesse.

La tappa del prossimo martedì vedrà eleggere “Miss Gran Caffè Tabù”, che, dunque, si qualificherà per le finali regionali. Condurrà la manifestazione l’attrice Larissa Volpentesta e, alle sfilate delle concorrenti provenienti da tutta la regione, si alterneranno diversi momenti musicali e d’intrattenimento. Sulla pagina Facebook “Miss Italia Calabria” sarà sempre possibile seguire la diretta integrale della selezione, resa successivamente disponibile sul canale 10 del digitale terrestre (Teleuropa Network).