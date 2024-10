Calabria, neve sulle strade di Vibo: uomini a lavoro

Mezzi sgombraneve e spargisale in azione

Uomini e mezzi Anas sono impegnati per garantire la transitabilità in sicurezza, lungo i tratti interessati dalle precipitazioni nevose che hanno interessato la scorsa notte i territori comunali in provincia di Vibo Valentia.

Gli interventi hanno interessato, la ex statale 93 e la provinciale 110, passate in gestione ad Anas, tra i comuni di Serra San Bruno e Nardo di Pace.

Inoltre, su richiesta del Sindaco di Nardo di Pace, la Squadra del nucleo di Vibo Valentia è intervenuta anche al km 53,000 in prossimità dello svincolo del comune di competenza della provincia di Reggio Calabria.

Anas ricorda che è in vigore fino al 15 aprile 2020, l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.