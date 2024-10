Calabria, nuovo mezzo USAR ai Vigili del Fuoco – FOTO

Lunedì 9 dicembre 2019, alle ore 13:30 presso la sede operativa della Protezione Civile regionale, sita nel

complesso ex Comalca (Viale Europa – Località Germaneto di Catanzaro), il Presidente della Regione, Mario

Oliverio effettuerà la consegna di un mezzo USAR (Urban Search and Rescue) al Comando Regionale della

Calabria dei Vigili del Fuoco.

Il mezzo USAR viene utilizzato in operazioni di ricerca delle persone sotto le macerie in caso di crolli di

edifici e costituisce un fondamentale strumento tecnico-operativo da impiegare in emergenze di rilevante

entità.

L’affidamento ai Vigili del Fuoco di uno dei tre USAR di cui la Protezione Civile calabrese dispone,

rappresenta una ulteriore conferma del processo di integrazione tra componenti essenziali del Sistema di

Protezione Civile che operano sempre più in sinergia a tutela dell’incolumità pubblica in una regione, come

la Calabria, particolarmente esposta ai rischi naturali, ed a quello sismico in particolare.

La consegna avverrà nel piazzale antistante la sede operativa.

Seguirà incontro con la stampa nella Sala Decisioni della Protezione Civile.