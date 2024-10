Incendi in Calabria, Occhiuto: ‘Piromane catturato grazie a drone Regione’

Il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in un video postato sul suo profilo Facebook, riferisce di un altro piromane sorpreso e denunciato ai carabinieri grazie ad un drone della Regione.

Afferma Occhiuto nel video:

Aggiunge il Governatore:

“Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo mettere per combattere gli incendi. Sono impegnati il personale ed i volontari dell’azienda in house della Regione Calabria verde e della Protezione civile. Quest’anno stiamo impiegando ben 30 droni perché l’unico modo per contrastare la stupidità di chi rovina i boschi della Calabria è la deterrenza. Anche quest’anno, dunque, sugli incendi, tolleranza zero”.