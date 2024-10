Ospedali in Calabria, Oliverio annuncia 700 milioni di investimenti: c’è anche Reggio

Ben 700 milioni di euro per gli ospedali calabresi, in particolare i nuovi ospedali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria e la ristrutturazione dell’ospedale di Crotone e Lamezia Terme. A tanto ammonta il totale di investimenti per la rete ospedaliera calabrese annunciati oggi in conferenza stampa a Lamezia Terme (Cz) dal Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio.

I finanziamenti, previsti dall’accordo di programma integrativo straordinario con i ministeri dell’Economia e della Salute, approvato dalla Giunta nell’ultima riunione, fa riferimento agli obiettivi del ‘Patto per la Calabria’. “Le risorse ammontano a 701 milioni di euro in totale, con questo accordo abbiamo il definitivo via libera per realizzare queste strutture. A Reggio Calabria siamo già avanti con la progettazione”, ha dichiarato Oliverio.