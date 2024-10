Calabria, Pd: ‘Indispensabile porre fine alla gestione monocratica dell’Arrical’

"La maggioranza alla Regione non si è mai prodigata per coinvolgere e condividere tale percorso con i sindaci calabresi" la nota

Di seguito il comunicato a firma di Raffaele Mammoliti, rappresentante del gruppo Partito Democratico nel Consiglio Regionale della Calabria, sulle odierne elezioni del Consiglio direttivo dell’Arrical, l’Autorità che gestisce rifiuti e risorse idriche regionali.

“L’elezione del Consiglio direttivo d’ambito dell’Arrical del 29 Settembre, che probabilmente non sarà rinviata per come richiesto dal Capogruppo PD, rappresenta comunque un appuntamento decisivo che, di fatto, pone fine all’attuale gestione monocratica”.

Prosegue il gruppo dem nella nota:

“Ripristinare una gestione condivisa è indispensabile per assegnare ai legittimi rappresentanti il governo dell’Autorità che gestisce rifiuti e risorse idriche in Calabria. La maggioranza di governo alla Regione non si è mai sufficientemente prodigata per coinvolgere e condividere tale percorso con i sindaci calabresi.

Per tali ragioni, riteniamo assolutamente necessaria una forte partecipazione all’imminente appuntamento, al fine di garantire il necessario riequilibrio di rappresentanza nella gestione”.

Conclude la nota dem: