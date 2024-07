La Calabria vola, Occhiuto soddisfatto: 'Tolta l'addizionale, Ryanair potenzierà il sistema aeroportuale'

In corso la conferenza stampa alla Cittadella della Regione Calabria a Catanzaro. La felicità di Occhiuto per il piano di potenziamento di Ryanair

Si siedono nuovamente attorno allo stesso tavolo il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il CEO di Ryanair, Eddie Wilson.

Al dodicesimo piano della Cittadella di Catanzaro, si sta tenendo l’ennesima conferenza stampa per illustrare le nuove opportunità che si apriranno per la Calabria dopo la decisione della Regione di stoppare l’addizionale comunale sui passeggeri in partenza dagli scali calabresi.

“Sono felice di avere al mio fianco Eddie Wilson con cui abbiamo costruito un rapporto che si è via via consolidato – spiega Roberto Occhiuto – Ricordo che Ryanair è il primo vettore d’Europa e sono molto felice del rapporto che abbiamo costruito che ha consentito il rilancio del sistema aeroportuale della Calabria. Nel piano di potenziamento di Ryanair ci sono importani investimenti su Reggio ma anche sugli altri aeroporti calabresi. Stiamo valutando insieme a Ryanair ulteriori investimenti e come sapete Sacal ha fatto una manifestazione di interesse per affidare in concessione alcune aree. Il nostro obiettivo è costruire un rapporto che duri fino al 2050.

L’addizionale sui passeggeri è una tassa stupida perchè costa ai vettori 6,5 euro a passeggero. Abbiamo svolto un lavoro intenso col Governo e col Parlamento per consentire alla Calabria di non fare pagare questa tassa ai vettori. E questo ha consentito a Ryanair di sviluppare ancora e potenziare il traffico. Stiamo inoltre ragionando su alcuni bandi del valore di 70 milioni di euro per migliorare la qualità dell’offerta turistica. Il lavoro che stiamo facendo non ha precedenti. Un’ultima cosa, credo non sia mai successo in Italia. Ryanair ha sviluppato un piano di potenziamento nella winter. Solitamente Ryanair potenzia i voli nella stagione estiva e invece adesso il piano ha degli incrementi immediati”.

Presente all’incontro anche Marco Franchini, amministratore unico della Sacal.