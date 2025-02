Calabria, Giannetta: ‘Cure dei bambini diabetici, presto un dossier al Dipartimento Salute’

Lo dichiara il Presidente della Commissione speciale di Vigilanza Domenico Giannetta.

“Sono molto soddisfatto, la Commissione all’unanimità ha deciso di impegnarsi su questo tema. Il diabete sconvolge e traumatizza un bambino e le sue famiglie perché irrompe da un giorno all’altro nella sua vita – spiega Giannetta – E questo succede a venti bambini calabresi ogni anno su 100.000. Siamo la seconda Regione in termini di incidenza. Quindici anni fa -racconta – un gruppo di specialisti ha dato vita ad una Rete Diabetologica Pediatrica per fornire un’assistenza a 360° ai bambini da zero a 15 anni. Su tutti i livelli. Anche quello psicologico o legato all’inserimento scolastico e sociale”.

“Un progetto che prevede la costituzione di un team multidisciplinare, formato e aggiornato, per far si che i bambini diabetici vengano seguiti, con terapie uniformi, in centri territoriali dislocati nelle aree nord, centro e sud e della Calabria. In Commissione abbiamo audito i promotori di questa rete, già riconosciuta dall’ente regionale, per comprendere cosa può ancora esser fatto per darne piena e completa attuazione. Fermo restando – sottolinea Giannetta – che il livello delle prestazioni ospedaliere sono molto apprezzate, anche da altre regioni, ma ciò non basta ai fini di un’assistenza in termini globali. L’approccio sui nostri piccoli pazienti può considerarsi multidisciplinare se si avvale di tutte le competenze necessarie a trattare il bambino, anche nel suo contesto familiare, sociale e scolastico”.