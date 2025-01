Rolling Bike, Mucciola annuncia Privitera: ‘Squadra calabra dal cuore siculo’

Squadra calabra dal cuore siculo. Con l’innesto del catanese Andrea Privitera la Rolling Bike punta ancora sui siciliani per la stagione 2025. Un sodalizio che sembra indissolubile quello tra Roberto Mucciola, patron della Rolling Bike e la Sicilia. Anche per il 2025 la squadra diretta dal Team Manager Paolo Alberati, si affiderà alle gambe di Vincenzo Saitta ed Emanuele Spica, ai quali si aggiungerà l’entusiasmo di Andrea Privitera, che fino al 2024 era in forza alla Special Bikers. Per Andrea sicuramente la possibilità di confrontarsi in un contesto di gare più importanti rispetto a quanto fatto fino ad oggi e di entrare in una squadra che ha dimostrato, in questi ultimi anni, di avere ambizioni importanti.

Vincenzo Saitta: bilancio e obiettivi futuri

Per Vincenzo Saitta quella appena terminata è stata la sua migliore stagione da Elite. Superati i problemi fisici che per due anni hanno rallentato le sue performance, si è tolto diverse soddisfazioni in campo nazionale e internazionale, con il terzo posto in Spagna al 4Stages La Santa, gara a tappe di MTB che si è corsa a Lanzarote, isola nordorientale dell’arcipelago Canario. Poi un susseguirsi di vittorie in giro per l’Italia e, a conclusione di stagione, il 4° posto in classifica generale al Rally di Sardegna, dopo tre podi su quattro tappe disputate.

“Sono molto contento dei risultati ottenuti nel 2024 – dichiara Saitta – quest’anno rientravo dopo due interventi chirurgici che hanno condizionato le mie ultime due stagioni, ma per fortuna i risultati ottenuti mi hanno ripagato oltre ogni più rosea aspettativa. Il prossimo anno voglio puntare più in alto e competere con i più forti e cercare di togliermi qualche soddisfazione importante, poi il sogno di tutti è quello di fare bene al Campionato Italiano e conquistare almeno il podio”.

Emanuele Spica: la terza stagione e nuovi traguardi

Per il palermitano Emanuele Spica si tratta della sua terza stagione alla corte di Roberto Mucciola e del preparatore e Team Manager Paolo Alberati. La vittoria a Verona alla D’Annunzio Bike è sicuramente il risultato più importante ottenuto da Spica, a cui si aggiungono anche il podio alla Sinalunga Bike, alcune vittorie in Sicilia e, in chiusura di stagione, il settimo posto alla Castro Legend.

“Sono in buona condizione e sto lavorando per farmi trovare pronto già ad inizio stagione – afferma Emanuele – ma con l’obiettivo di mantenere buone prestazioni fino a giugno. Fisicamente mi sento bene e il riscontro in allenamento c’è, faccio molto fondo durante la settimana e le sensazioni sono buone”.

Andrea Privitera: un’occasione da cogliere

Chiedere di più sarebbe stato difficile se non impossibile. Arrivare alla Rolling Bike è un’opportunità da sfruttare al massimo e Andrea Privitera lo sa bene. A lui il 2024 ha regalato solo gioie nostrane, con due vittorie e tre podi conquistati tutti in Sicilia; sa che alla Rolling può aspirare a fare bene anche fuori dai confini isolani: