Calabria, Sainato solleva in Consiglio la situazione di emergenza rifiuti

Intervenendo durante i lavori del Consiglio Regionale del 29 Giugno, Raffaele Sainato ha sollevato l’emergenziale situazione dei rifiuti in Calabria la cui soluzione non è più rinviabile.

Sainato ha ripreso quanto esposto dai colleghi con la “Proposta di Legge n.23/11^ di iniziativa dei Consiglieri P. Molinaro, G. Neri, N. Paris, V. Pitaro recante: Proroga dei termini. Modifiche all’articolo 2-bis della L. R. 12 aprile 2013 n. 18” in materia di conferimento dei rifiuti urbani. Il consigliere di Fratelli di Italia ha specificato che pur ritenendo condivisibile la strada intrapresa per programmare al meglio il futuro, in ottemperanza anche a quanto richiesto dalle direttive Comunitarie del settore, al contempo non si può ignorare cosa stia succedendo in questo momento in Calabria, nella provincia di Reggio ma anche in quelle di Crotone e Cosenza.

“Come Regione la Presidente Santelli – ha specificato Sainato – ha preso una strada condivisa dalla maggioranza e da parte dell’opposizione in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani, ma non si può lasciare parte della nostra regione in queste condizioni. Non è possibile abbandonare una delle più grandi città della Regione, come Reggio Calabria, a soffrire quotidianamente per la gestione dei rifiuti riversati in mezzo alle strade. Noi siamo regione Calabria – ha sottolineato – e come Regione dobbiamo trovare una soluzione forte ed intervenire. Intervenire come Consiglio e come Giunta, se occorre anche sostituendoci non solo nel commissariamento delle ATO, ma anche nella raccolta dei rifiuti. È urgente trovare una soluzione all’emergenza che non può gravare solo sui comuni”.