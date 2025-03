Calabria al Salone del Libro di Torino 2025: aperte le candidature

Dal 15 al 19 maggio 2025 la Calabria sarà protagonista a Torino: ecco come Case editrici e autori calabresi possono partecipare

“Solo la cultura, quella vera, quella che forma le coscienze, può contribuire a creare una società più umana, più giusta. È questo il compito altissimo che ha la cultura. E la Calabria ha tanto da offrire”, afferma l’assessore regionale alla Cultura, Caterina Capponi, annunciando l’apertura della manifestazione di interesse per la partecipazione della Regione Calabria al XXXVII Salone Internazionale del Libro di Torino.

Opportunità per editori, autori e istituzioni culturali

Sul portale istituzionale della Regione è stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta a:

Case editrici

Autori calabresi

Sistemi bibliotecari territoriali

Istituzioni culturali (Associazioni, Fondazioni, ecc.)

(Associazioni, Fondazioni, ecc.) Enti locali della Calabria

Questi soggetti potranno candidarsi per presentare i propri progetti allo stand della Regione Calabria durante il Salone del Libro di Torino 2025, in programma dal 15 al 19 maggio. L’iniziativa consentirà di esporre servizi innovativi per la promozione dei libri e della lettura, oltre alla possibilità di vendere e presentare le più recenti pubblicazioni.

Come partecipare

Dopo il recente incontro con gli editori, il settore Cultura del Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità ha reso disponibile la manifestazione di interesse sul portale istituzionale della Regione Calabria. Le richieste di partecipazione potranno essere inviate entro il 31 marzo 2025, compilando il form online disponibile al seguente link:

Modulo di candidatura

Bando ufficiale: Clicca qui

“La Calabria che siamo”: il tema dello stand regionale

Lo stand istituzionale della Regione Calabria al Salone del Libro 2025 avrà come tema “La Calabria che siamo” e sarà organizzato in due aree principali:

Libreria Calabrese: spazio dedicato all’esposizione e vendita di libri a cura del Sistema bibliotecario Silano , capofila dei Sistemi bibliotecari territoriali.

spazio dedicato all’esposizione e vendita di libri a cura del , capofila dei Sistemi bibliotecari territoriali. Sala Meeting: ospiterà una rassegna letteraria promossa dalla Regione Calabria, oltre agli eventi proposti dalle Case editrici e dagli autori calabresi.

Il ruolo del Sistema Bibliotecario Silano

Il Sistema bibliotecario Silano avrà il compito di:

Coordinare le attività presso lo Stand della Regione Calabria

Curare e gestire la vendita dei libri nella Libreria Calabrese

Organizzare il programma di eventi in collaborazione con la Regione Calabria

Operare sotto la supervisione del direttore artistico Francesco Mazza

La partecipazione allo stand regionale sarà gratuita, offrendo così un’importante vetrina per la cultura calabrese all’interno di uno degli eventi letterari più prestigiosi a livello internazionale.

Scadenza candidature: 31 marzo 2025