Incidenti stradali, weekend tragico in Calabria: una vittima – FOTO

Nella tarda serata di ieri alle 22:46 Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore con il supporto di un autogru del Comando di Crotone sono intervenuti in via della Repubblica per un incidente stradale.

La vettura coinvolta un Suv BMV che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, cadendo al di là di un parapetto compiendo un volo di 20 metri circa.

All’interno dell’autovettura il solo conducente per il quale non c’è stato nulla da fare.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre il corpo dalle lamiere dell’auto e mettere in sicurezza la zona interessata dal sinistro.

Sul posto carabinieri di San Giovanni in Fiore e suem118 per gli adempimenti di rispettiva competenza.